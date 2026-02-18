I colloqui tra russi e ucraini dovrebbero riprendere a Ginevra

AgenPress. Si prevede che ucraini e russi riprenderanno oggi i colloqui a Ginevra sotto la mediazione degli Stati Uniti per cercare di trovare una via d’uscita da quattro anni di combattimenti in Ucraina.

I colloqui, durati sei ore, “sono stati molto tesi” ieri, ha affermato una fonte vicina alla delegazione russa, chiarendo che i negoziati sarebbero ripresi il giorno successivo.

Le tre delegazioni si sono incontrate a porte chiuse presso l’InterContinental Hotel, mentre a Ginevra erano presenti anche i “consulenti” di quattro paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Italia.

“Dopo la sessione plenaria, i lavori sono proseguiti in gruppi per settori prioritari” con incontri “di politici e militari”, ha dichiarato uno dei negoziatori ucraini, Rustem Umerov, tramite Telegram, chiarendo che i negoziati sarebbero ripresi oggi.

Le parti stanno lavorando sulla base del piano americano, reso noto mesi fa, che prevede principalmente concessioni territoriali da parte dell’Ucraina in cambio di garanzie occidentali per la sua sicurezza.

I negoziati, tuttavia, inciampano sul destino del Donbass, il grande bacino industriale dell’Ucraina orientale: Mosca chiede che le forze ucraine si ritirino dalle zone ancora sotto il suo controllo nella regione di Donetsk, cosa che Kiev nega.

I colloqui di Ginevra seguono due recenti cicli di colloqui ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, che non hanno prodotto progressi significativi.

Tuttavia, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha accolto con favore oggi i progressi rappresentati dal proseguimento di questo processo a cui partecipano sia i russi che gli ucraini.

“Il successo del presidente Trump nel riunire le due parti in questa guerra ha portato a progressi significativi”, ha affermato il negoziatore tramite X dopo il primo giorno di colloqui.

“Le due parti hanno concordato di informare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo”, ha aggiunto.

Donald Trump sta spingendo per una risoluzione diplomatica del conflitto scoppiato con l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

“L’Ucraina farebbe bene a sedersi al tavolo delle trattative e in fretta”, aveva ripetuto l’altro ieri, il presidente americano, dopo aver invitato la scorsa settimana la sua controparte ucraina a “muoversi”, assicurando che la Russia voleva “raggiungere un accordo”.

Volodymyr Zelensky, da parte sua, ha ripetutamente messo in dubbio la volontà del Cremlino di negoziare.

In un’intervista rilasciata al quotidiano americano Axios, il presidente ucraino ha affermato che “non è giusto” che il presidente Trump chieda all’Ucraina, e non alla Russia, di fare concessioni per raggiungere la pace.

Sabato, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il capo di Stato ucraino ha nuovamente rifiutato, in questa fase, di cedere territorio alla Russia, che da metà febbraio occupa il 19,5% del territorio ucraino.

Poche ore prima dell’inizio dei colloqui a Ginevra, la Russia ha nuovamente bombardato massicciamente l’Ucraina, lanciando ieri sera 396 droni e 29 missili.

“Si è trattato di un attacco deliberatamente calcolato per causare quanti più danni possibili al nostro settore energetico”, ha lamentato il presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando che “la Russia sta mostrando disprezzo per gli sforzi di pace”.

Inoltre, martedì mattina, l’attacco di un drone russo ha ucciso tre lavoratori in una centrale elettrica a Sloviansk, nell’Ucraina orientale.

Per fare pressione su Kiev, sullo sfondo dei negoziati, da settimane la Russia moltiplica gli attacchi distruttivi contro le infrastrutture ucraine.