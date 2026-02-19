Previsioni Meteo del 20 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Febbraio 2026.
AL CENTRO – Al mattino precipitazioni sparse sul versante adriatico con neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve calo fin verso i 900-1200 metri. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su settori adriatici, Sardegna orientale e Sicilia meridionale. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge ed acquazzoni sparsi, soleggiato sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni sui settori interni peninsulari con neve in Appennino oltre i 1000-1100 metri.
Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Sud, massime in aumento al Nord ed in diminuzione sul resto d’Italia.