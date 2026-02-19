Previsioni Meteo del 20 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Febbraio 2026.

AL NORD – Al mattino residua instabilità al Nord-Est con nuvolosità in transito e neve sulle Alpi oltre i 700 metri, sole prevalente al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti sui settori adriatici e soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Alpi.