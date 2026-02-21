Nuova Delhi. 86 paesi e due organizzazioni internazionali firmano per un’intelligenza artificiale “sicura, affidabile e prospera”

AgenPress. Un appello per un’intelligenza artificiale “sicura, affidabile e prospera” è formulato nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del vertice a Nuova Delhi e firmata da decine di paesi, tra cui Stati Uniti e Cina.

“Promuovere un’intelligenza artificiale sicura, affidabile e prospera è importante per creare fiducia e massimizzare i benefici sociali ed economici”, afferma il testo firmato da 86 paesi e due organizzazioni internazionali.

Nel testo della dichiarazione congiunta non sono contenuti impegni specifici, che promuovono una serie di iniziative non vincolanti con l’obiettivo principale di condividere le capacità di ricerca dell’Intelligenza Artificiale a livello internazionale.

“Crediamo che il potenziale dell’intelligenza artificiale si realizzerà pienamente solo quando i benefici saranno condivisi tra tutta l’umanità”, si legge nella dichiarazione congiunta.

“Spero che tutti i Paesi possano basarsi su questi accordi per stabilire impegni giuridici vincolanti per proteggere le loro popolazioni, in modo che lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale possano proseguire senza rischi inaccettabili”, ha affermato l’informatico Stuart Russell.

Decine di delegazioni provenienti da tutto il mondo si sono incontrate questa settimana a Nuova Delhi per discutere su come regolamentare questo rapido sviluppo tecnologico.

Il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente francese Emmanuel Macron, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e grandi nomi del mondo dell’alta tecnologia, come Sam Altman di Open AI, sono saliti sul palco della conferenza di Nuova Delhi.

Tra i temi di attualità figurano i vantaggi sociali della traduzione multilingue tramite intelligenza artificiale, le minacce all’occupazione e il problema del consumo energetico nei data center.

Nel corso delle discussioni sono emerse due posizioni diverse sulla gestione dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.

Antonio Guterres ha confermato l’imminente istituzione di un comitato scientifico con la missione di rendere “il controllo umano sull’intelligenza artificiale una realtà tecnica”.

Gli Stati Uniti hanno “completamente” respinto qualsiasi idea di gestione globale dell’Intelligenza Artificiale, secondo Mike Kratsios, consigliere della Casa Bianca per la scienza e la tecnologia.

Dal podio della conferenza, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha affermato che l’intelligenza artificiale ha urgente bisogno di un quadro normativo.