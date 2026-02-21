type here...

Zelensky: “L’Ucraina non sta perdendo la guerra contro la Russia”

AgenPress. L’Ucraina “non sta perdendo” la guerra contro la Russia e il suo esito resta incerto, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Ucraina ha riconquistato ampie zone del suo territorio dalle forze russe nel sud negli ultimi giorni, ha affermato Zelensky, mentre i colloqui di pace rimangono in stallo a causa della richiesta di Mosca di ritirarsi dal Donbass. “Ad oggi, 300 chilometri quadrati sono stati liberati” nella controffensiva in corso, ha affermato Zelensky, a pochi giorni dall’anniversario dell’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio 2022, il peggior conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Anche l’esercito ucraino sta affrontando problemi di connettività con la rete Starlink, ha affermato Zelensky, da quando Elon Musk ha accettato all’inizio di febbraio di disattivare i terminali Starlink utilizzati dalla Russia in prima linea. “Ci sono problemi, ci sono sfide. Ho chiesto al Ministro della Difesa di fare tutto il possibile”, ha sottolineato Zelensky, assicurando però che le forze russe hanno “problemi molto più seri” a questo livello.

 

