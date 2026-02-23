Previsioni Meteo del 24 Febbraio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste Tirreniche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; nubi basse in formazione lungo i settori Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche addensamento in più tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata.