Previsioni Meteo del 24 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 Febbraio 2026
AL NORD – Al mattino nubi basse lungo coste e pianure, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori, maggiori schiarite sul nord-ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi specie lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste Tirreniche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; nubi basse in formazione lungo i settori Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche addensamento in più tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature e massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.

