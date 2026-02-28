Bill Clinton: “Mai saputo dei crimini sessuali di Jeffrey Epstein”

AgenPress. L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha dichiarato alla Commissione di Vigilanza della Camera di non avere “alcuna idea” dei crimini commessi da Jeffrey Epstein e che non avrebbe preso il jet privato del condannato per reati sessuali se avesse avuto sospetti sulle sue malefatte.

“So cosa ho fatto e, cosa più importante, cosa non ho fatto. Non ho visto nulla e non ho fatto nulla di sbagliato”, ha dichiarato Clinton nella sua dichiarazione di apertura, secondo un post su Platform X. Ha aggiunto che “durante le loro limitate interazioni” non ha mai assistito ad alcuna prova “di ciò che stava realmente accadendo” e ha ribadito di aver reciso ogni legame con il finanziere più di un decennio prima della sua morte in carcere nel 2019.

L’ex presidente democratico sta testimoniando a porte chiuse davanti alla commissione, il giorno dopo che sua moglie, l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, ha dichiarato ai legislatori di non ricordare di aver mai incontrato Epstein e di non avere nulla da dire sui suoi crimini sessuali.

Bill Clinton ha volato diverse volte sul jet privato di Epstein nei primi anni 2000, dopo aver lasciato la Casa Bianca. Alcuni documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia lo mostrano in compagnia di donne i cui volti sono stati oscurati. Il presidente repubblicano della commissione, James Comer, ha dichiarato che intende interrogarlo su quelle foto, nonché sul coinvolgimento di Epstein nell’organizzazione benefica della coppia.