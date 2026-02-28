Il ministro Crosetto bloccato a Dubai

AgenPress. Insieme alle migliaia di persone bloccate in Medio Oriente a causa dell’escalation tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran c’è anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto.
Il ministro, secondo quanto di apprende, si trovava da venerdì negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali e doveva tornare oggi in aereo, ma il suo volo è stato cancellato a causa della chiusura dello spazio aereo.
Il ministro parteciperà alla riunione d’emergenza convocata sabato sera dalla premier Giorgia Meloni in via telematica.