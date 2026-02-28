type here...

Il ministro Crosetto bloccato a Dubai

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Insieme alle migliaia di persone bloccate in Medio Oriente a causa dell’escalation tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran c’è anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto.

Il ministro, secondo quanto di apprende, si trovava da venerdì negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali e doveva tornare oggi in aereo, ma il suo volo è stato cancellato a causa della chiusura dello spazio aereo.

Il ministro parteciperà alla riunione d’emergenza convocata sabato sera dalla premier Giorgia Meloni in via telematica.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits