Crescono le speranze di pace in Medio Oriente

AgenPress. E’ cresciuto l’ottimismo sulla possibile fine della guerra in Medio Oriente , con un importante mediatore pakistano a Teheran e l’amministrazione del presidente Donald Trump che hanno espresso la speranza di un accordo che aprirebbe il cruciale Stretto di Hormuz.

Il gabinetto israeliano si è riunito mercoledì per discutere un possibile cessate il fuoco nel vicino Libano, ha dichiarato un alto funzionario israeliano, a più di sei settimane dall’inizio della guerra con Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Due alti funzionari libanesi hanno affermato di essere stati informati che erano in corso sforzi per un cessate il fuoco, ma non avevano ulteriori dettagli sulla sua durata o su quando sarebbe stato annunciato.