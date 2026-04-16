Crescono le speranze di pace in Medio Oriente

AgenPress. E’ cresciuto l’ottimismo sulla possibile fine della guerra in Medio Oriente, con un importante mediatore pakistano a Teheran e l’amministrazione del presidente Donald Trump che hanno espresso la speranza di un accordo che aprirebbe il cruciale Stretto di Hormuz.
Il gabinetto israeliano si è riunito mercoledì per discutere un possibile cessate il fuoco nel vicino Libano, ha dichiarato un alto funzionario israeliano, a più di sei settimane dall’inizio della guerra con Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Due alti funzionari libanesi hanno affermato di essere stati informati che erano in corso sforzi per un cessate il fuoco, ma non avevano ulteriori dettagli sulla sua durata o su quando sarebbe stato annunciato.
Trump ha dichiarato che i colloqui tra i leader dei due Paesi si terranno oggi, senza però fornire ulteriori dettagli.
Porre fine ai combattimenti in Libano è stato un punto cruciale nei precedenti colloqui di pace, insieme a come affrontare le ambizioni nucleari di Teheran.
“Siamo fiduciosi riguardo alle prospettive di un accordo”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in una conferenza stampa, definendo i colloqui mediati dal Pakistan “produttivi e in corso”. Ha smentito le notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero formalmente richiesto una proroga del cessate il fuoco di due settimane concordato dalle due parti l’8 aprile.
Leavitt ha affermato che non sono ancora stati confermati ulteriori colloqui di persona, ma che probabilmente si terranno di nuovo in Pakistan.