Trump minaccia di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell

Jerome Powell ha dichiarato che rimarrà in carica fino alla conclusione dell’indagine sui costosi lavori di ristrutturazione degli immobili della Federal Reserve

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha minacciato di licenziare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, se questi rimarrà nel consiglio di amministrazione dopo la scadenza del suo mandato il mese prossimo.

Powell, il cui mandato come membro del consiglio di amministrazione scade nel 2028, ha dichiarato ai giornalisti in una conferenza stampa di non avere “alcuna intenzione di lasciare il consiglio finché l’indagine sui lavori di ristrutturazione degli immobili non sarà conclusa in modo trasparente e definitivo”.

Trump ha dichiarato che se Powell rimarrà nel consiglio della Federal Reserve oltre il 15 maggio, “allora dovrò licenziarlo, capito? Se non se ne andrà in tempo, ho evitato di licenziarlo. Avrei voluto licenziarlo, ma non voglio creare polemiche”.

La data di maggio è quella in cui dovrebbe scadere il mandato di Powell come presidente, ma al momento non è chiaro se manterrà la presidenza.

Non è chiaro se Trump sarebbe in grado di licenziare Powell, cosa che un presidente non può fare se non “per giusta causa”, ovvero in caso di qualche tipo di illecito.

All’inizio di quest’anno, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è mostrata scettica riguardo ai tentativi di Trump di licenziare un’altra membro del consiglio della Federal Reserve, Lisa Cook. Una decisione in merito è ancora in sospeso.