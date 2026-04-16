L’economia cinese cresce del 5% nel primo trimestre. Risultati migliori rispetto alla crescita del 4,5% registrata nel trimestre ottobre-dicembre

AgenPress. L’economia cinese ha accelerato nel primo trimestre di quest’anno, espandendosi del 5% rispetto all’anno precedente, ignorando in gran parte gli impatti della guerra con l’Iran.

I dati relativi al periodo gennaio-marzo, pubblicati dal governo e coincidenti con l’inizio della guerra con l’Iran, sono risultati migliori delle aspettative degli economisti e in aumento rispetto alla crescita del 4,5% registrata nel trimestre ottobre-dicembre.

Gli economisti prevedono che la Cina sarà in grado di superare gli impatti a breve termine della guerra con l’Iran, giunta ormai alla settima settimana. Il conflitto sta spingendo al rialzo i prezzi dell’energia, aggravando l’inflazione e incidendo sulla crescita economica globale. Tuttavia, nel lungo periodo, settori come la domanda globale di esportazioni cinesi potrebbero risentirne.

Questa settimana il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita economica per la Cina, portandole al 4,4% per il 2026. Il mese scorso i leader cinesi avevano fissato un obiettivo di crescita economica per quest’anno compreso tra il 4,5% e il 5%, il più basso dal 1991 .

La Cina probabilmente riuscirà a superare le perturbazioni a breve termine, ma una guerra prolungata e prezzi dell’energia elevati per un periodo prolungato potrebbero iniziare a incidere sulla crescita a partire dalla seconda metà dell’anno.