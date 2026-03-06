type here...

Hezbollah: ha invitato gli israeliani ad allontanarsi di almeno 5 km dal confine con il Libano

AgenPress. L’organizzazione filo-iraniana Hezbollah ha emesso oggi un “avvertimento urgente” ai residenti del nord di Israele, invitandoli ad allontanarsi dalle aree situate ad almeno cinque chilometri dal confine con il Libano, il giorno dopo un avvertimento israeliano analogo rivolto ai residenti di gran parte del Libano.

“Dovete evacuare” tutte le aree situate ad almeno cinque chilometri dal confine, ha affermato Hezbollah in un messaggio trasmesso in ebraico sul suo canale dell’app Telegram.

Ha giustificato l’avvertimento con l’impiego di “veicoli militari e veicoli trasporto truppe blindati” in questa zona del nord di Israele.

