Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 164 del 10 marzo. Ordine del giorno

AgenPress. Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 10 marzo 2026, alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d’Avorio, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, con allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – FAMIGLIA, NATALITA’ E PARI OPPORTUNITA’);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ESAME DEFINITIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Approvazione del Programma di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18 (DISABILITÀ);
- LEGGI REGIONALI;
- VARIE ED EVENTUALI.