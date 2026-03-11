type here...

Il Cremlino è in costante contatto con la leadership iraniana

AgenPress. Il Cremlino è in costante contatto con la leadership iraniana e Mosca è pronta a contribuire al ritorno della pace e della stabilità nella regione, ha annunciato oggi il Cremlino.

“Tutto quello che posso dire è che siamo in costante contatto con la parte iraniana e con la leadership iraniana”, ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Come ha affermato il presidente Vladimir Putin, la Russia è sempre pronta a fare tutto il possibile per ripristinare la pace e la stabilità nella regione”, ha aggiunto.

Putin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov hanno parlato nei giorni scorsi con i loro omologhi iraniani, mentre lunedì il presidente russo ha parlato telefonicamente anche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

 

