L’Iran accusa il ministro degli Esteri tedesco di schierarsi con Israele

ministro degli Esteri tedesco Johann Vandevoll
AgenPress. Teheran ha accusato il ministro degli Esteri tedesco Johann Vandevoll di schierarsi con Israele nella guerra condotta dalle forze armate statunitensi e israeliane contro l’Iran.

Il portavoce diplomatico iraniano Esmail Baghaei ha dichiarato tramite X che Johan Vandeful sostiene “l’aggressore”, sfidando l’idea che sia stato Israele a bombardare la Repubblica Islamica e uccidere civili. Chiunque finga di non vedere “l’ingiustizia e le atrocità” è “dalla parte sbagliata della storia”, ha insistito.

Durante la sua visita in Israele Vandeful ha affermato tramite X che i cittadini israeliani vivono sotto costante minaccia, aggiungendo che il suo governo esprime loro la sua “solidarietà” “in queste ore difficili”. Ha aggiunto di aver sostenuto, nel suo incontro con il suo omologo israeliano Gideon Saar, che si debbano compiere sforzi “per impedire un’ulteriore escalation”.

