Giovedì 19 Marzo a Taranto incontro su Fabrizio De Andrè con Pierfranco Bruni, uno dei massimi studiosi della poetica deandreana

AgenPress. Incontro con Fabrizio De André a Taranto insieme a Pierfranco Bruni, scrittore e studioso, al quale ha dedicato numerosi studi scavando nelle radici letterarie dei suoi testi, compreso un saggio comparato per la Rizzoli.

SERATA CON FABRIZIO DE ANDRE’

L’ Associazione “I giovedì letterari della Biblioteca Acclavio” con la collaborazione degli amici dell’Ateneo della chitarra del maestro Pino Forresu, ha organizzato una serata dedicata a FABRIZIO DE ANDRE’ il grande cantautore e poeta che è stato la colonna sonora di intere generazioni lo è tuttora.

La serata si svolgerà GIOVEDI 19 MARZO ALLE ORE 17,30 NELLA SALA AGORA’ DELLA BIBLIOTECA ACCLAVIO PIAZZALE BESTAT TARANTO e prevede la presentazione del libro “FABRIZIO DE ANDRÈ. IL CANTICO DEL SOGNATORE MEDITERRANEO di Pierfranco Bruni, Il Coscile editore.

Sarà presente Pierfranco Bruni. I lavori saranno coordinati da Mario Guadagnolo.

Parleranno di De Andrè e dei suoi rapporti con gli chansonniers francesi (Brassens, Brel, Ferre’ ecc) anche i Proff. Pino Albenzio Presidente onorario dell’Alliance francaise di Taranto e Rocco Tancredi ambedue già docenti di lingua francese nel Dipartimento jonico dell’Università’ di Bari.

Nel corso della serata il duo BattiPiano eseguirà alcune canzoni di De Andrè. Si prospetta una serata interessante e ricca di stimoli e emozioni.

De Andrè è stato ed è un punto di riferimento nella cultura, non solo musicale, del secondo Novecento. Basti pensare ai suoi legami con la cultura americana e francese e con il mondo delle etnie. Ha posto all’attenzione un modello di antropologia tra lingua linguaggio e poesia. Un dato che ha caratterizzato la ricerca e la comparazione tra racconto e espressione lirica. Bruni ha realizzato un mosaico che supera gli schemi “canori” e scava nel rapporto tra musica e poesia.