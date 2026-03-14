Il presidente del parlamento iraniano afferma che Trump è stato “ingannato” da Netanyahu sulla guerra

AgenPress. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato oggi a X che il presidente Trump è stato “ingannato” dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che lo ha spinto ad attaccare l’Iran.

“Trump è stato raggirato da Netanyahu e indotto a iniziare la guerra, e ora agisce sotto il suo controllo”. Ghalibaf ha anche affermato che l’Iran ora considera gli Stati Uniti e Israele come lo stesso nemico.

“Per quanto riguarda i gravi crimini che hanno commesso, l’Iran non fa più ‘alcuna distinzione’ tra gli Stati Uniti e il regime sionista”, ha affermato.