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Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia

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Foto del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia
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AgenPress. Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia ha iniziato ieri il proprio mandato.

Trisha Thomas, di nazionalità americana, giornalista dell’Associated Press, è la nuova Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da giornalisti e giornaliste di 9 nazionalità diverse, accomunati da una solida esperienza giornalistica.

Bernard Bedarida, francese, è stato riconfermato Segretario del Consiglio Direttivo, così come Violina Hristova, di nazionalità bulgara, che continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile del Gruppo Cultura, assumendo anche il nuovo incarico di Vicepresidente insieme all’olandese Aart Heering. Alfredo Tesio è stato riconfermato responsabile del Gruppo del Gusto.

Il passaggio di consegne è avvenuto con il tradizionale brindisi tra colleghi e colleghe e gli auguri di buon lavoro da parte della presidente uscente, Elena Postelnicu.

Nel suo saluto, Trisha Thomas ha evidenziato quanto, in un periodo segnato da numerose crisi internazionali, conflitti e gravi sfide umanitarie, il ruolo di una stampa libera, accurata e indipendente sia più essenziale che mai.

“Assumo questo incarico con gratitudine e con un forte senso di responsabilità verso la nostra Associazione e tutti i colleghi e le colleghe che ne fanno parte. Potrò contare su un Consiglio Direttivo composto da giornalisti e giornaliste con esperienze e sensibilità diverse, che rappresentano una ricchezza fondamentale per la nostra Associazione.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da 13 consiglieri, corrispondenti di testate estere, e resterà in carica fino a marzo 2027.

 Consiglio Direttivo 2026–2027

Presidente
THOMAS Trisha — Associated Press, USA

Segretario
BEDARIDA Bernard — TF1 Tv, Francia

Vicepresidenti
HRISTOVA Violina — 24Chasa, Bulgaria
HEERING Aart — Reformatorisch Dagblad, Paesi Bassi

Consiglieri
ARMELLINI Alvise — Reuters, Gran Bretagna
PEDERSEN Eva — Bistandsaktuelt, Norvegia
MORA Sergio Hernan — Valores R. (Clarin), Argentina
DE AZEVEDO MARQUES Gina — RFI Brasil, Brasile
TESIO Alfredo — Politiken, Danimarca
KIRST Virginia — Handelsblatt, Germania
SCHALLER Susanne — Form Magazin, Germania

Consigliere pubblicista
NITTI Gianfranco — La Rondine, Finlandia

Consigliere delegato Sezione Alta Italia
SYLVERS Eric  —  The Business of Fashion, USA

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