AgenPress. L’Associated Press prevede di tagliare decine di posti di lavoro negli Stati Uniti nell’ambito di una più ampia ristrutturazione che si allontanerà dalla copertura giornalistica iper-locale su carta stampata per concentrarsi su video e argomenti nazionali.
La direzione offrirà inizialmente un piano di separazione volontaria a un numero selezionato di dipendenti. Se non riceverà un numero sufficiente di adesioni volontarie al piano di prepensionamento da parte dei dipendenti aventi diritto, procederà con i licenziamenti.
Sebbene i tagli colpiranno soprattutto la redazione statunitense dell’Associated Press, l’agenzia sta cercando un piccolo numero di volontari provenienti da altre redazioni negli Stati Uniti, prima di ricorrere a possibili licenziamenti.
L’Associated Press si è rifiutata di specificare il numero esatto di dipendenti interessati, ma ha precisato che i tagli riguarderanno meno del 5% della forza lavoro globale dell’agenzia.
I dirigenti non hanno specificato il numero attuale di dipendenti AP a livello globale, sebbene fonti terze abbiano ipotizzato che superi i 3.000.