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Napoli, alla Federfarma la presentazione del libro di Luca Trapanese “Storia di una famiglia imperfetta”

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AgenPress. Si terrà lunedì 23 marzo alle ore 16.00, presso la sede di Federfarma a Napoli – in via Toledo 156 – la presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese.

L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della genitorialità e del valore sociale dell’accoglienza, proponendo una riflessione concreta sui modelli familiari contemporanei.

Dopo i saluti istituzionali del Dott. Iorio Riccardo, Presidente Federfarma, e del Prof. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, interverranno:

  • Dott. Sergio Mantile, Presidente Sociologi per il Sociale • Prof. Paolo Valerio, Presidente del C.D.U.
  • Avv. Lucia Marino, Associazione “Oltre il Muro Autismo”
  • Avv. Flavia Chiarolanza, Associazione “50 e Più”

A moderare l’incontro sarà la giornalista Letizia Bonelli.

Il volume di Luca Trapanese racconta un’esperienza familiare fuori dagli schemi tradizionali, offrendo uno spunto di riflessione sul significato di cura, responsabilità e amore in una società in continua trasformazione.

L’evento sarà occasione di confronto tra professionisti, istituzioni e pubblico su temi di forte attualità sociale, con particolare attenzione alle fragilità e alle nuove forme di inclusione.

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