Peter Gomez: “Nordio non ha fatto il suo lavoro: ha riscritto la Costituzione ma non l’ha fatta funzionare. Delmastro si dimetta

AgenPress. “Il governo, se vincesse il No, non vacillerebbe, ma la Meloni dovrebbe prendere in mano la situazione della giustizia. I processi lenti e ingiusti ci sono, ma non dipendono dalla Costituzione, dipendono dall’organizzazione che c’è. Si può intervenire sul codice di procedura penale, ma in questi anni Nordio ha pensato a riscrivere la Costituzione e non a farla funzionare, che è il suo lavoro. La riforma è scritta con i piedi, come tutte le riforme scritte dalla nostra classe politica: tra questi e i padri costituenti, io mi tengo i padri costituenti”.

Queste le parole di Peter Gomez, direttore fattoquotidiano.it, su Radio Cusano, nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Con la vittoria del Sì ci potrebbe essere una situazione paradossale: l’articolo 107 della Costituzione, che stabilisce che espulsione o trasferimento di un magistrato vengono decisi dal CSM, non è stato cambiato. Ci potrebbe essere il caso in cui l’alta corte vota una cosa e il CSM ne vota un’altra” ha proseguito Gomez. “L’azione disciplinare nei confronti dei magistrati può essere promossa anche dal Ministro della Giustizia, ma Nordio agisce pochissimo. E anche sulle pene comminate dal CSM non ricorre mai in appello, lo ha fatto solo sei volte l’anno scorso. Spero che se vinca il No il Ministro si metta a fare quello che deve”.

E sulla vicenda Delmastro, ha concluso: “Sono sconcertato che si sia cacciato in una storia del genere. In politica non può passare tutto. Quando fai una società con qualcuno ti informi, doveva farlo, e avrebbe scoperto che il padre della ragazza con cui si è associato era un mafioso. Credo debba esser dimesso fin da subito: di fronte a una schifezza del genere ci si dimette un secondo dopo. Se non lo si fa, si manda un segnale devastante alla criminalità organizzata perché pensa di poter essere anche in società con la politica. Chiaramente oggi a ridosso del referendum far dimettere Delmastro sarebbe un enorme problema, per questo la Meloni non lo può fare”.