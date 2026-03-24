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L’Iran ha lanciato ondate di missili contro Israele i

Cronaca Internazionale
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AgenPress. L’Iran ha lanciato ondate di missili contro Israele il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che si erano tenuti colloqui “molto buoni e produttivi” volti a fermare la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele che ora imperversa in tutto il Medio Oriente.
Tre alti funzionari israeliani hanno affermato che Trump sembrava determinato a raggiungere un accordo, ma che ritenevano altamente improbabile che l’Iran accettasse le richieste statunitensi in un eventuale nuovo ciclo di negoziati.
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