L’Iran ha lanciato ondate di missili contro Israele i

AgenPress. L’Iran ha lanciato ondate di missili contro Israele il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che si erano tenuti colloqui “molto buoni e produttivi” volti a fermare la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele che ora imperversa in tutto il Medio Oriente.

Tre alti funzionari israeliani hanno affermato che Trump sembrava determinato a raggiungere un accordo, ma che ritenevano altamente improbabile che l’Iran accettasse le richieste statunitensi in un eventuale nuovo ciclo di negoziati.