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Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del Ministero della Giustizia

Giustizia
redazione
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Antonio Mura
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AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’Ufficio legislativo, Antonio Mura.

La nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni.

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