Merz: “Non credo che gli attacchi statunitensi e israeliani possano portare un cambio di regime in Iran”

AgenPress. Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso scetticismo sulla possibilità che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran possano portare a un cambio di regime nel Paese, sottolineando tuttavia la disponibilità della Germania a contribuire a un’operazione per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine della guerra.

“Non sono affatto convinto che ciò che sta accadendo ora, ciò che stanno facendo gli Stati Uniti e Israele, porterà effettivamente al successo. Un mese dopo, non abbiamo alcun segno di de-escalation”, ha dichiarato Merz a una conferenza stampa.

“Il cambio di regime è davvero l’obiettivo? Se questo è l’obiettivo, non credo che lo raggiungeranno. Il più delle volte, queste situazioni finiscono male”, ha aggiunto il cancelliere, riferendosi alla guerra in Afghanistan.