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La polizia israeliana ha impedito al Patriarca cattolico di Gerusalemme di entrare nel Santo Sepolcro

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AgenPress. La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro in occasione della Domenica delle Palme per i cattolici. Il Patriarca Pizzaballa era accompagnato dal Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo. 

In una dichiarazione, il Patriarcato latino di Gerusalemme ha sottolineato che “l’incidente costituisce un grave precedente, nonché una mancanza di rispetto per la sensibilità di miliardi di persone che, in questa settimana, hanno gli occhi puntati su Gerusalemme”.

La decisione odierna è inoltre definita come “una misura chiaramente irragionevole e sproporzionata”.

Nel rispetto delle straordinarie misure di sicurezza imposte a causa della guerra in Medio Oriente, il Patriarcato latino di Gerusalemme ha annullato la tradizionale litania della Domenica delle Palme di oggi e il cardinale Pizzaballa e il Custode cattolico non erano accompagnati da altri membri del clero.

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