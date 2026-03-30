Liceo Immanuel Kant. “Le professioni della comunicazione. Giornalismo”. Evento rivolto agli studenti delle classi terze

AgenPress. Lunedì 30 marzo 2026 dalle ore 10:15 alle 14:00 si è svolto nell’aula magna del Liceo Immanuel Kant, in piazza Zambeccari 19, Roma, l’evento orientativo “Le professioni della comunicazione. Giornalismo” rivolto agli studenti delle classi terze.
L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di orientamento proposte per l’anno scolastico in corso come deliberato dal Collegio Docenti a settembre e gestite dal prof. Alfonso Liparulo.
Si parlerà della professione di giornalista e reporter in generale ma anche di alcune loro declinazioni specifiche come il giornalismo d’inchiesta, il giornalismo ambientale e quello legato alla salute.
A moderare l’evento la prof.ssa Maria Luigia Menditto e il prof. Alfonso Liparulo. Ospiti invitati: il prof. giornalista Foad Aodi, i giornalisti Alessandro Bernardini (A Sud), Aurelio Coppeto (AgenPress), Marco Madoni (Venerdì della Repubblica), Giuseppe Motisi (Il Messaggero), Letizia Palmisano e Maria Giovanna (Abitare a Roma), Massimo Filipponi, freelance.