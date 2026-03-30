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Liceo Immanuel Kant. “Le professioni della comunicazione. Giornalismo”. Evento rivolto agli studenti delle classi terze

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AgenPress. Lunedì 30 marzo 2026 dalle ore 10:15 alle 14:00 si è svolto nell’aula magna del Liceo Immanuel Kant, in piazza Zambeccari 19, Roma, l’evento orientativo “Le professioni della comunicazione. Giornalismo” rivolto agli studenti delle classi terze.

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L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di orientamento proposte per l’anno scolastico in corso come deliberato dal Collegio Docenti a settembre e gestite dal prof. Alfonso Liparulo.

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Si parlerà della professione di giornalista e reporter in generale ma anche di alcune loro declinazioni specifiche come il giornalismo d’inchiesta, il giornalismo ambientale e quello legato alla salute.

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A moderare l’evento la prof.ssa Maria Luigia Menditto e il prof. Alfonso Liparulo. Ospiti invitati: il prof. giornalista Foad Aodi, i giornalisti Alessandro Bernardini (A Sud), Aurelio Coppeto (AgenPress), Marco Madoni (Venerdì della Repubblica), Giuseppe Motisi (Il Messaggero), Letizia Palmisano e Maria Giovanna (Abitare a Roma), Massimo Filipponi, freelance.

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