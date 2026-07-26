Zelensky: “La Russia sta aiutando l’Iran a compiere attacchi contro i paesi del Golfo”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev ha scoperto che la Russia sta trasferendo all’Iran le sue osservazioni satellitari del Medio Oriente al fine di dare a Teheran la capacità di effettuare attacchi nella regione.

“Dall’inizio di luglio, abbiamo registrato un’intensa attività di osservazione satellitare russa degli stati del Golfo e delle installazioni militari statunitensi ivi situate. Queste immagini vengono poi mostrate in Iran”, ha affermato Zelensky in un post sulla piattaforma X.

“Allo stesso tempo, esiste una chiara correlazione tra le immagini satellitari russe di queste località e gli attacchi iraniani, sia prima degli attacchi, in fase preparatoria, sia successivamente, nella valutazione dei danni causati.