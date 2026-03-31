Amsi–Umem, Giornalismo e salute globale nelle scuole: dal liceo Kant una lezione di informazione, verifica e futuro professionale

AgenPress. Si è svolto lunedì 30 marzo 2026, dalle ore 10:15 alle 14:00, presso l’aula magna del Liceo Immanuel Kant di Roma, in piazza Zambeccari 19, l’evento orientativo “Le professioni della comunicazione. Giornalismo”, rivolto agli studenti delle classi terze. L’incontro si è inserito nell’ambito delle attività di orientamento dell’anno scolastico in corso, deliberate dal Collegio Docenti e coordinate dal professor Alfonso Liparulo.

Durante la mattinata si è affrontato il ruolo del giornalismo nelle sue diverse declinazioni, dal racconto dei fatti alla capacità di leggere i grandi scenari contemporanei, inclusi ambiente e salute. L’evento è stato moderato dalla professoressa Maria Luigia Menditto e dal professor Alfonso Liparulo, con la partecipazione di numerosi giornalisti, tra cui Aurelio Coppeto, direttore di AgenPress e vicedirettore di AISCNEWS, Alessandro Bernardini (A Sud), Marco Madoni (Venerdì di Repubblica), Giuseppe Motisi (Il Messaggero), Letizia Palmisano e Maria Giovanna (Abitare a Roma), Massimo Filipponi, freelance, oltre al professor Foad Aodi.

Nel solco di questo confronto con gli studenti, AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), AISCNEWS (rete internazionale di informazione – Agenzia Mondiale Senza Confini) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire riflettono, analizzano e sottolineano come l’educazione all’informazione e alla salute globale rappresenti oggi una leva strategica per orientare i giovani verso scelte più consapevoli.

È intervenuto quindi, a nome delle suddette associazioni e movimenti, il professor Foad Aodi, medico-fisiatra, giornalista, direttore e fondatore di AISCNEWS, divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO e docente dell’Università di Tor Vergata, che ha costruito il suo intervento collegando esperienza personale, attività clinica e comunicazione.

FORMAZIONE, MEDICINA E COMUNICAZIONE: UN PERCORSO INTEGRATO

Aodi ha aperto il suo intervento partendo dal proprio percorso: «Sono arrivato in Italia dopo un percorso scientifico con indirizzo biologico, quindi ero già orientato verso la medicina; dopo la laurea e la specializzazione sono tornato oggi in università come docente e porto questa esperienza anche nella formazione». Da qui il passaggio alla comunicazione: «Dal 2000, con AMSI e le altre associazioni della rete, ho iniziato a lavorare nella comunicazione e nei comunicati stampa, imparando molto dalle agenzie e dai giornalisti, soprattutto nell’ambito della politica estera». In questo quadro ha sottolineato anche l’integrazione tra clinica e informazione: «Opero anche in ambito sanitario presso il Centro Medico IRIS Italia, e questa integrazione tra attività sanitaria e comunicazione mi ha permesso di sviluppare una visione più completa». Ha quindi ricordato le collaborazioni con Ansa, Adnkronos, Dire, LaPresse, e con testate come Repubblica, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, oltre a programmi televisivi come Uno Mattina, Rai News e Sky.

METODO GIORNALISTICO: VERIFICA DELLE FONTI E CULTURA DEL DATO

Entrando nel merito del lavoro giornalistico, Aodi ha posto una domanda chiave agli studenti: «Come si commentano le politiche a livello internazionale? Solo conoscendo le fonti, verificando i dati e applicando un metodo rigoroso, perché il giornalista deve sempre controllare la notizia e non può permettersi approssimazioni». Ha quindi precisato: «Le statistiche vanno analizzate nella loro completezza, considerando la forchetta minima, la forchetta massima e la media, perché i numeri sono fondamentali ma diventano utili solo se verificati e contestualizzati; altrimenti si rischia di fare opinione e non informazione».

DALLA PRIMAVERA ARABA AI CONFLITTI GLOBALI: LA VERIFICA SUL CAMPO

Collegando il metodo all’esperienza diretta, Aodi ha ricordato: «Ho seguito e commentato la Primavera Araba e numerosi scenari complessi, dalla Tunisia all’Iraq, dalla Siria alla Libia, dallo Yemen al Sudan, fino alla Somalia e alla Palestina, e in tutti questi contesti la verifica delle fonti è stata decisiva per raccontare correttamente i fatti».

PREVENZIONE, SALUTE E APPROCCIO CLINICO INTEGRATO

Il discorso si è quindi spostato sulla salute: «In età scolastica è fondamentale la prevenzione, con controlli per la colonna vertebrale – scoliosi, dorso curvo, atteggiamenti scoliotici – e per le patologie del piede come valgismo e varismo, perché intervenire precocemente evita problemi futuri». Ha aggiunto: «L’esperienza clinica, maturata in diversi ambiti della medicina, porta a un approccio integrato alla prevenzione». E ha precisato: «Portiamo avanti un protocollo insieme al Dott. Nadir Aodi, podologo, utilizzando l’esame baropodometrico per analizzare appoggio plantare e postura».

SALUTE GLOBALE E STILI DI VITA: I TRE PILASTRI

Aodi ha quindi ampliato il discorso: «Quando parliamo di salute globale dobbiamo ricordare che cibo sano, acqua pulita e ambiente sono tre pilastri fondamentali; se questi elementi non sono garantiti, non si riducono le patologie e aumentano le malattie infettive».

ORIENTAMENTO E FUTURO: RIDURRE L’ABBANDONO UNIVERSITARIO

Tornando agli studenti, ha sottolineato: «Non è vero che chi fa il liceo classico non può diventare medico, infermiere o fisioterapista: la scelta deve essere consapevole». Ha quindi evidenziato: «Oggi circa il 38% degli studenti abbandona l’università tra il primo e il secondo anno, spesso perché non è stato adeguatamente orientato, e per questo è fondamentale scegliere con convinzione, unendo passione e concretezza, così da ridurre l’abbandono».

GIOVANI, DIGITALE E CAMBIAMENTO SOCIALE

Infine ha richiamato i cambiamenti in atto: «Non tutti i figli seguono le professioni dei genitori e le scelte sono sempre più autonome; allo stesso tempo, l’uso eccessivo di Internet può creare problemi psicologici e fisici, tra cui tendinopatie e disturbi posturali, e serve quindi maggiore equilibrio». Ha aggiunto: «Solo tra l’8% e il 10% degli studenti del liceo classico prosegue in ambito umanistico, a dimostrazione di un sistema sempre più dinamico».

Aodi ha concluso riportando il discorso al giornalismo: «Per fare il giornalista bisogna studiare, leggere e documentarsi molto, perché il compito è trasmettere la notizia e non l’opinione personale: senza metodo, verifica e responsabilità non esiste informazione credibile».

Nel concludere, AMSI, UMEM, AISCNEWS e il Movimento Internazionale Uniti per Unire ribadiscono l’importanza di portare nelle scuole una cultura integrata tra informazione, salute e orientamento, come strumento concreto per formare cittadini più consapevoli e ridurre il disallineamento tra formazione e mondo del lavoro.