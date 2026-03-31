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Avellino: scoperto studio odontoiatrico abusivo

SanitàCronaca
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AgenPress. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, è stato scoperto uno studio medico, gestito da due soggetti – un italiano e un cittadino ucraino – che esercitavano la professione medica odontoiatrica, senza l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Nel corso dell’intervento a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, i militari hanno constatato la presenza di n. 2 “riuniti dentistici”, di attrezzatura e strumentazioni specifica per la professione odontoiatrica tra cui un apparato radiografico portatile, di altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione contabile ed extracontabile.

Sia lo studio medico che l’attrezzatura e materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio, unitamente alla documentazione extracontabile che risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari dello studio medico, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.

I due soggetti sono stati denunciati all’A.G. di Avellino per il reato di “esercizio abusivo della professione”, ex art. 348 del Codice Penale.

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