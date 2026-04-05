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La piattaforma di scommesse Polymarket si scusa per aver consentito scommesse sul destino dei piloti statunitensi abbattuti in Iran

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AgenPress. La piattaforma di scommesse Polymarket ha presentato le proprie scuse per aver permesso agli utenti di piazzare scommesse sul destino dei piloti americani a bordo di un aereo da caccia statunitense abbattuto sull’Iran.

Gli utenti potevano scommettere su quando i piloti sarebbero stati tratti in salvo, e la maggior parte prevedeva un salvataggio di sabato.

Il deputato Seth Moulton, veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio in Iraq, ha criticato duramente la piattaforma di scomemsse in un post su X, sottolineando che si stavano piazzando scommesse mentre era in corso una pericolosa operazione di ricerca e salvataggio in Iran.

“Potrebbero essere il tuo vicino di casa, un amico, un familiare”, ha scritto il democratico del Massachusetts. “E la gente scommette sulla loro salvezza”. “Questo è disgustoso”, ha aggiunto.

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