Sempre di meno i sostenitori di Trump. Raggiunti livelli storicamente bassissimi

AgenPress. Un sondaggio del Washington Post-Ipsos evidenzia come la base di sostenitori di Trump non solo si sia ridotta significativamente, ma abbia raggiunto livelli storicamente bassissimi.

Il sondaggio Post-Ipsos mostra che solo il 15% degli americani ha dichiarato di approvare pienamente Trump, una percentuale che corrisponde a meno di una persona su sei. Si tratta del minimo storico.

Per contestualizzare, precedenti sondaggi del Post e del Post-ABC indicavano che, dopo il suo insediamento e nel febbraio 2025, il 27% degli americani approvava pienamente Trump. E nei giorni successivi al controverso attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, tale percentuale era ancora del 27%.

Altri punti salienti emersi dal nuovo sondaggio: