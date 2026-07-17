Sempre di meno i sostenitori di Trump. Raggiunti livelli storicamente bassissimi

AgenPress. Un sondaggio del Washington Post-Ipsos evidenzia come la base di sostenitori di Trump non solo si sia ridotta significativamente, ma abbia raggiunto livelli storicamente bassissimi.
Il sondaggio Post-Ipsos mostra che solo il 15% degli americani ha dichiarato di approvare pienamente Trump, una percentuale che corrisponde a meno di una persona su sei. Si tratta del minimo storico.
Per contestualizzare, precedenti sondaggi del Post e del Post-ABC indicavano che, dopo il suo insediamento e nel febbraio 2025, il 27% degli americani approvava pienamente Trump. E nei giorni successivi al controverso attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, tale percentuale era ancora del 27%.
Altri punti salienti emersi dal nuovo sondaggio:
- Per la prima volta nei dati del sondaggio, un numero significativamente maggiore dei suoi sostenitori lo ha approvato solo “in qualche modo” (22%) anziché “fortemente” (15%).
- Solo il 41% dei repubblicani e il 43% degli elettori di Trump del 2024 lo approvavano pienamente.
- Solo il 6% degli indipendenti lo approvava pienamente, contro il 51% che lo disapprovava fortemente.
- Persino tra quello che dovrebbe essere il gruppo demografico più importante per Trump, ovvero gli elettori bianchi senza laurea , solo il 24% lo approva pienamente.
Il sondaggio non è isolato. Anzi, è almeno il quarto sondaggio recente di alta qualità a mostrare una percentuale di coloro che approvano fortemente Trump scendere a circa il 15%.
Mentre l’ultimo sondaggio della Quinnipiac University ha mostrato che il 27% approva fortemente Trump (in quel caso, tra gli elettori registrati), altri sondaggi hanno rilevato una percentuale significativamente inferiore. In questi altri sondaggi, la percentuale si attesta al 21% ( NPR-PBS-Marist ), al 20% ( Fox News ), al 19% ( AP-NORC ), al 16% ( Marquette Law School ), al 15% (Post-Ipsos) e al 14% ( Reuters-Ipsos ).
Alcuni di questi valori rappresentano minimi storici. Altri sono vicini ai livelli registrati da Trump all’inizio del suo primo mandato.
Ma nella maggior parte dei recenti sondaggi di alta qualità, la percentuale di americani che approvano pienamente Trump è compresa tra 1 su 7 e 1 su 5.
Questo non dipinge certo un uomo con il pugno di ferro su un movimento politico di vasta portata. Avrebbe forse potuto spodestare alcuni repubblicani nelle primarie a bassa affluenza, che tendono a essere dominate dagli elettori più appassionati. Ma pochissimi americani capiscono cosa stia facendo Trump.