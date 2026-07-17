AgenPress. Secondo quanto riferito da un alto funzionario ucraino, oggi i droni ucraini hanno colpito 12 navi russe nel Mar Nero, mentre l’Ucraina intensifica gli attacchi navali contro Mosca.

Robert Brovdy, comandante delle forze ucraine per i sistemi aerei senza pilota, ha annunciato via Telegram che tra gli obiettivi figuravano nove navi da carico, una petroliera, una nave cisterna per il trasporto di gas e un rimorchiatore.

Con questi attacchi, il numero totale di navi colpite questo mese nel Mar d’Azov e nel Mar Nero ha raggiunto quota 159, ha aggiunto.