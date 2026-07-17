Donald Trump: “Ingerenza della Cina sulle elezioni americane”

Il presidente parla agli americani: ‘Lavorerò per mettere al sicuro le midterm’

AgenPress. Il presidente Donald Trump si è rivolto alla nazione parlando di elezioni “libere ed eque”, annunciando la declassificazione di informazioni di intelligence cruciali che rivelano, a suo dire, “vulnerabilità scioccanti” legate ad “hacking, sfruttamento e interferenze straniere”.

“Queste informazioni vitali sono state occultate e nascoste per molti anni”, ha detto Trump. “Il popolo americano è meraviglioso, il nostro grande popolo americano. Ma tutto questo cambia proprio ora.”

Trump non ha affermato che la Cina abbia modificato i voti o alterato i risultati elettorali. Ha invece sostenuto che Pechino abbia condotto una campagna di influenza volta a plasmare l’opinione pubblica statunitense.

I documenti sono stati pubblicati sul sito web della Casa Bianca durante il discorso del presidente.

Il discorso è giunto mentre la sua amministrazione ha promosso con forza politiche, leggi e decreti esecutivi per garantire la sicurezza delle elezioni statunitensi.

“I documenti che pubblicheremo a partire da stasera sono stati raccolti dalla Task Force per la Trasparenza del Governo della Casa Bianca, un gruppo eccezionale di persone, insieme allo staff del Consiglio Consultivo per l’Intelligence del Presidente, con il supporto dei nostri massimi dirigenti delle agenzie di intelligence, i quali hanno tutti esaminato personalmente i risultati che presentiamo stasera e ne hanno confermato pienamente l’autenticità”, ha dichiarato Trump.

In vista del discorso, Trump aveva anticipato che il suo intervento sarebbe stato “una notizia di grande rilievo”. Trump ha decantato le sue iniziative e ha parlato di come la sua amministrazione abbia abbassato i prezzi della droga, ridotto la criminalità e rafforzato la sicurezza dei confini, concentrandosi principalmente sulla sicurezza delle elezioni americane.

Trump ha affermato che le rivelazioni sottolineano la sua spinta verso misure di sicurezza elettorale più rigorose e ha rinnovato l’appello al Congresso affinché approvi il SAVE America Act, mentre i critici hanno contestato molte delle affermazioni di Trump sulle elezioni del 2020 e sulle diffuse frodi elettorali.

La Casa Bianca ha pubblicato quattro sezioni di documenti incentrate su presunte vulnerabilità nei sistemi di voto elettronico e di conteggio delle schede, sull’acquisizione e lo sfruttamento dei dati degli elettori americani da parte della Cina, sull’indagine relativa alla registrazione degli elettori in Michigan e sulla presenza di non cittadini nelle liste elettorali statali.

Trump ha affermato che la Cina ha ottenuto informazioni sugli elettori americani, come nomi, indirizzi, numeri di telefono, affiliazioni politiche e altre informazioni personali, per creare un’unità dedicata allo sfruttamento dei dati elettorali acquisiti.