Le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf in Siria

AgenPress. Secondo quanto riportato dalla televisione di stato, le Guardie Rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, hanno annunciato oggi di aver attaccato la base militare di Al-Tanf, nel sud-est della Siria.

Secondo un post sull’account Telegram della televisione di stato, l’aviazione delle Guardie Rivoluzionarie “ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf, in Siria”.

L’agenzia di stampa Tasnim, che ha riportato la notizia, ha affermato che l’attacco è stato una rappresaglia per l’uccisione di soldati iraniani a Iranshahr.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno inoltre dichiarato che l’Iran mantiene il pieno controllo dello Stretto di Hormuz e che nessun petrolio o gas verrà esportato attraverso questa rotta marittima finché continueranno gli attacchi americani.