L’Iran annuncia 38 morti e oltre 400 feriti nei recenti attacchi statunitensi

AgenPress. Il Ministero della Salute iraniano ha annunciato che, dal 22 giugno, 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite a seguito degli attacchi statunitensi in Iran.

Secondo questo rapporto il bilancio il numero dei feriti negli attacchi statunitensi ha superato i 400 e 38 compatrioti sono morti da martiri”, ha dichiarato su X Hossein Kermanpour, portavoce del ministero.

Secondo quanto da lui dichiarato, tra i morti ci sono tre donne e un minore.

Inoltre, sette persone sono rimaste uccise negli attacchi statunitensi contro i ponti di Bandar Hamir, città portuale nel sud dell’Iran, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia di stampa iraniana IRNA, che cita l’Università di Scienze Mediche di Hormozgan.

Secondo una dichiarazione del governo cinese, i ministri degli Esteri di Cina e Pakistan hanno esortato oggi Stati Uniti e Iran a cessare le ostilità e a riprendere i negoziati.