Mario Roggero trasferito nel carcere di Bollate. La moglie presenta istanza di grazia

AgenPress. Mario Roggero è stato trasferito nella Casa di Reclusione di Milano-Bollate, uno degli istituti penitenziari italiani maggiormente orientati ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. La struttura, inaugurata nel 2000, è considerata un modello per le attività trattamentali e per i programmi finalizzati al recupero dei condannati.

Il trasferimento arriva mentre la famiglia continua a sostenere la battaglia per ottenere un provvedimento di clemenza. La moglie dell’ex gioielliere ha infatti presentato un’istanza di grazia, chiedendo che vengano valutate le circostanze personali e umane del marito, condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo dopo la rapina avvenuta nella sua gioielleria di Grinzane Cavour il 28 aprile 2021.

La richiesta di grazia segue il percorso previsto dall’ordinamento italiano. L’istanza può essere presentata dal condannato o da un prossimo congiunto ed è indirizzata al Presidente della Repubblica attraverso il Ministero della Giustizia. Nel caso di un detenuto, la domanda viene trasmessa tramite il magistrato di sorveglianza, che partecipa all’istruttoria insieme agli altri organi competenti. La decisione finale spetta al Capo dello Stato.

I familiari confidano che vengano presi in considerazione le sue condizioni personali e il forte impatto che la vicenda ha avuto sulla sua famiglia. La grazia rappresenta un provvedimento individuale di clemenza che può estinguere, in tutto o in parte, la pena, senza cancellare gli effetti della condanna.

Il trasferimento a Bollate non modifica la posizione giuridica del detenuto, ma lo inserisce in un istituto che punta sulla responsabilizzazione e sul reinserimento sociale attraverso il lavoro, la formazione professionale e le attività educative. L’eventuale accoglimento dell’istanza di grazia seguirà comunque un iter autonomo, con tempi che non sono stabiliti dalla legge e dipendono dalla conclusione dell’istruttoria prevista dalla normativa vigente.