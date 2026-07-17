Diverse emittenti, tra cui NBC, ABC e CNN, si sono rifiutate di trasmettere il discorso di Trump

AgenPress. Il discorso prevede la lettura di un testo prestabilito da un gobbo elettronico per un periodo limitato, vincoli che contrastano con lo stile oratorio di Trump, il quale spesso si discosta dal copione e divaga a lungo.

La Casa Bianca ha annunciato che l’operatore del gobbo elettronico di lunga data di Trump era stato sospeso dal servizio , in seguito alle accuse di aver scommesso quasi 100.000 dollari sul mercato delle previsioni riguardo a ciò che il presidente avrebbe detto. Un nuovo operatore è stato incaricato per il discorso, ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca.

Trump si è rivolto a un pubblico di circa 55 persone nella East Room, tra cui il vicepresidente, JD Vance, altri membri del gabinetto e funzionari della Casa Bianca.

A volte sembrava avere difficoltà a seguire la sintassi del discorso scritto e adottava frequentemente il tono sarcastico caratteristico dei suoi discorsi elettorali.

Diverse emittenti, tra cui NBC, ABC e CNN, si sono rifiutate di trasmettere il discorso sui loro canali principali, adducendo la preoccupazione che il contenuto potesse essere politicamente di parte o incendiario. Questa decisione ha spinto Trump a chiedere la revoca delle loro licenze di trasmissione. Tutte e tre le emittenti hanno comunque offerto una copertura in diretta sui loro servizi di streaming, e alcune emittenti affiliate alla ABC hanno trasmesso il discorso.

Le emittenti televisive non sono legalmente obbligate ad accogliere la richiesta di un presidente di trasmettere un discorso in diretta. Sia a Biden che a Barack Obama, durante le loro presidenze, fu rifiutata la richiesta di trasmettere in diretta i discorsi tenuti dalla Casa Bianca.