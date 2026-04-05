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Libano: oltre 1,1 milioni di persone, fra cui 390.000 bambini, sfollate dal 2 marzo

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
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AgenPress. Il conflitto in corso in Libano continua a costringere le famiglie ad abbandonare le proprie case, lasciando molte persone senza accesso a beni di prima necessità. Dal 2 marzo, oltre 1,1 milioni di persone, tra cui circa 390.000 bambini, sono state sfollate.

L’UNICEF è sul posto e sta intensificando gli interventi di emergenza. Oltre 290.000 rifugi raggiunti. Migliaia di famiglie aiutate.

L’UNICEF sta distribuendo beni di prima necessità per rispondere alle esigenze più urgenti: acqua sicura, alimenti integrativi, prodotti per l’igiene, kit per neonati, kit di igiene personale, coperte e indumenti invernali, kit didattici

I bambini in Libano non possono permettersi ulteriori ritardi. Hanno bisogno di un aiuto salvavita, adesso.

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