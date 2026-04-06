Cessate il fuoco di 45 giorni. In corso sforzi diplomatici tra Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi

AgenPress. Secondo fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra.

I negoziati si stanno svolgendo tramite mediatori pakistani, egiziani e turchi, nonché attraverso messaggi di testo scambiati tra l’inviato di Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

La prima fase prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. Il cessate il fuoco potrebbe essere prorogato qualora fosse necessario più tempo per i colloqui, ha affermato una delle fonti.

La seconda fase consisterebbe in un accordo per porre fine alla guerra. I mediatori ritengono che la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e una soluzione per l’uranio altamente arricchito dell’Iran, sia attraverso la sua rimozione dal paese che tramite la sua diluizione, possano essere il risultato di un accordo definitivo.

I mediatori vogliono verificare se l’Iran possa fare passi avanti parziali su entrambe le questioni nella prima fase dell’accordo. Stanno inoltre lavorando su possibili misure che l’amministrazione Trump potrebbe adottare per offrire all’Iran garanzie sul fatto che il cessate il fuoco non sarà temporaneo e che la guerra non riprenderà.

I mediatori hanno comunicato ai funzionari iraniani che non c’è tempo per ulteriori tattiche negoziali e hanno sottolineato che le prossime 48 ore rappresentano l’ultima opportunità per raggiungere un accordo e prevenire una distruzione di massa per il Paese.

I funzionari iraniani, almeno pubblicamente, continuano a mantenere una linea estremamente dura e a respingere qualsiasi concessione. La marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che la situazione nello Stretto di Hormuz “non tornerà mai più” a com’era prima della guerra, soprattutto per gli Stati Uniti e Israele.