L’Iran respinge il cessate il fuoco. Trump: “Martedì l’intero Paese potrebbe essere eliminato”

AgenPress. L’Iran ha dichiarato di volere una fine definitiva alla guerra con gli Stati Uniti e Israele, e ha respinto le pressioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il Paese potrebbe essere “eliminato” se non rispetterà la scadenza di martedì sera per raggiungere un accordo.

In risposta a una proposta statunitense tramite il mediatore Pakistan, Teheran ha respinto un cessate il fuoco e ha affermato che è necessaria una fine definitiva della guerra.

La risposta iraniana consisteva in 10 punti, tra cui la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni e la ricostruzione.

Trump, che aveva minacciato di scatenare “l’inferno” su Teheran se non avesse raggiunto un accordo entro martedì per aprire lo Stretto di Hormuz, una rotta vitale per gli approvvigionamenti energetici globali, ha respinto la risposta iraniana e ha affermato che la sua scadenza era definitiva.