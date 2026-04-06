type here...

Trump: “Martedì scade ultimatum, dopodichè l’Iran pagherà un prezzo salato”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che la scadenza di martedì da lui fissata all’Iran è definitiva, definendo al contempo la proposta di cessate il fuoco presentata dai paesi mediatori tra le parti in conflitto importante ma non sufficiente.

“Hanno fatto una proposta, ed è una proposta importante. È un passo importante. Ma non è sufficiente”, ha detto Trump durante un briefing con i giornalisti a margine di una funzione religiosa pasquale alla Casa Bianca.

“La guerra potrebbe finire molto rapidamente, se faranno ciò che devono fare. Devono fare determinate cose. Lo sanno, stanno negoziando, credo, in buona fede”, ha sottolineato il presidente americano.

Ha inoltre dichiarato di essere infuriato con il governo iraniano, minacciandolo che ne pagherà un prezzo salato.

Nel fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato a Teheran un ultimatum per aprire lo Stretto di Hormuz, pena attacchi alle sue infrastrutture critiche. 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits