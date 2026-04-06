Trump: “Martedì scade ultimatum, dopodichè l’Iran pagherà un prezzo salato”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che la scadenza di martedì da lui fissata all’Iran è definitiva, definendo al contempo la proposta di cessate il fuoco presentata dai paesi mediatori tra le parti in conflitto importante ma non sufficiente.

“Hanno fatto una proposta, ed è una proposta importante. È un passo importante. Ma non è sufficiente”, ha detto Trump durante un briefing con i giornalisti a margine di una funzione religiosa pasquale alla Casa Bianca.

“La guerra potrebbe finire molto rapidamente, se faranno ciò che devono fare. Devono fare determinate cose. Lo sanno, stanno negoziando, credo, in buona fede”, ha sottolineato il presidente americano.

Ha inoltre dichiarato di essere infuriato con il governo iraniano, minacciandolo che ne pagherà un prezzo salato.

Nel fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato a Teheran un ultimatum per aprire lo Stretto di Hormuz, pena attacchi alle sue infrastrutture critiche.