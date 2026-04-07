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Donald Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”

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AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente esortato l’Iran a raggiungere un accordo entro la scadenza di martedì, affermando che “un’intera civiltà morirà stanotte” se non si raggiungerà un accordo per porre fine al conflitto.
“Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”, ha detto Trump in un post su Truth Social.
“Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse può accadere qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso, CHI LO SA? Lo scopriremo stasera, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran!” ha aggiunto.
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