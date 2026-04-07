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Iran. Guardie Rivoluzionarie: “Se gli Stati Uniti oltrepasseranno le linee rosse, la risposta andrà oltre i confini della regione”

Cronaca Internazionale
redazione
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AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie minacciano attacchi alle infrastrutture che “priveranno gli Stati Uniti e i loro alleati del petrolio e del gas della regione per anni”.

“Finora abbiamo dimostrato grande moderazione nello spirito di buon vicinato, ma queste riserve si sono ormai esaurite”, hanno avvertito le Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione trasmessa dalla televisione iraniana.

“Se l’esercito terroristico americano oltrepasserà le linee rosse, la nostra risposta si estenderà oltre i confini della regione”, avvertono i Guardiani.

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