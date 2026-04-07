Trump: “L’ultimatum scade tra meno di 24 ore. Iran: “Retorica arrogante del presidente statunitense”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di ordinare la distruzione di infrastrutture chiave in Iran se Teheran non si conformerà nelle prossime ore al suo ultimatum di aprire completamente lo Stretto di Hormuz, un’arteria strategica per le forniture globali di petrolio.

“L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte”, e questo potrebbe accadere tra martedì e mercoledì, ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti.

Afferma di essere pronto a ordinare la distruzione di centrali elettriche e ponti in Iran se Teheran non procederà al passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita normalmente il 20% del petrolio mondiale.

Le forze armate iraniane, parlando della “retorica arrogante” del presidente statunitense Trump, hanno sottolineato che le sue dichiarazioni non hanno il minimo “impatto” sulle loro operazioni.

Nel frattempo, secondo le agenzie di stampa del Paese, la capitale iraniana e la regione circostante sono state scosse da esplosioni durante la notte.

In un comunicato stampa, l’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato un’altra “ondata di attacchi aerei nelle prime ore del mattino, mirata a danneggiare le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran e in altre aree dell’Iran”.

La guerra, scoppiata il 28 febbraio con i bombardamenti lanciati da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha causato la morte di migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali nella Repubblica islamica e in Libano, dove Israele è impegnato in una nuova guerra con il movimento sciita Hezbollah, vicino a Teheran.

Donald Trump ha affermato ieri che alcuni cittadini iraniani “sostengono” la “continuazione dei bombardamenti” e sono “disposti a soffrire” per la caduta del loro governo.

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