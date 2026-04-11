Artemis II. Uno storico viaggio intorno alla Luna. Rientrati gli astronauti sani e salvi sulla Terra

AgenPress. La capsula Artemis II e il suo equipaggio di quattro persone hanno attraversato l’atmosfera terrestre e sono ammarati sani e salvi nell’Oceano Pacifico, dopo quasi 10 giorni nello spazio, concludendo il primo viaggio umano nelle vicinanze della Luna in oltre mezzo secolo.

La capsula Orion della NASA, a forma di goccia e soprannominata Integrity, è atterrata dolcemente con il paracadute nelle calme acque al largo della costa della California meridionale, concludendo una missione che quattro giorni prima aveva portato gli astronauti a 252.756 miglia dalla Terra, più in profondità nello spazio di quanto chiunque altro avesse mai fatto prima.

La missione Artemis II, che ha percorso un totale di 694.392 miglia (1.117.515 km) in due orbite terrestri e ha incluso un sorvolo lunare a circa 4.000 miglia dalla superficie della Luna, è stata il primo volo di prova con equipaggio di una serie di missioni Artemis che mirano a riportare gli astronauti sulla superficie lunare a partire dal 2028. L’ammaraggio, avvenuto sotto un cielo parzialmente nuvoloso, è stato trasmesso in diretta video sul webcast della NASA. “Un ammaraggio perfetto per Integrity e i suoi quattro astronauti”, ha commentato Rob Navias, telecronista della NASA, pochi istanti dopo l’atterraggio.