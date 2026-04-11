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Colloqui di pace. Delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento è arrivata in Pakistan

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AgenPress. La delegazione iraniana, guidata dal presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, è arrivata a Islamabad, capitale del Pakistan, dove sono previsti colloqui di pace con gli Stati Uniti.

Anche il ministro degli Esteri Abbas Araqchi fa parte della delegazione, ribadendo la posizione secondo cui i colloqui inizieranno solo se Washington accetterà “le condizioni dell’Iran”.

Il presidente Baqer Qalibaf  aveva precedentemente affermato di chiedere un cessate il fuoco in Libano e la restituzione dei beni del suo paese prima di qualsiasi negoziato. Qalibaf ha affermato separatamente che l’Iran era pronto a raggiungere un accordo se Washington avesse offerto quello che lui ha definito un patto autentico e avesse garantito all’Iran i suoi diritti.

La delegazione comprende anche alti funzionari politici, militari ed economici, tra cui il segretario del Consiglio di Difesa Ali Akbar Ahmadinejad, il governatore della Banca Centrale Abdolnaser Hemmati e diversi membri del parlamento.

I negoziati, mediati dal Pakistan, mirano a raggiungere una soluzione duratura al conflitto che dura da sei settimane. La delegazione statunitense sarà guidata dal vicepresidente J.D. Vance.

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