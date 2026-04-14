Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Basta con insulti al Papa”

AgenPress. “Trump ha dichiarato che non intende scusarsi con Leone XIV. Egli ha perso una buona occasione per rimediare almeno in parte ad un intervento superficiale dimostrando un preoccupante delirio di onnipotenza.

Il suo vice Vance oggi non è stato da meno pretendendo di mettere a tacere il Papa. Vance ignora che la guerra è una questione morale e che è dovere del Papa denunciarla e condannarla. È arrivato il momento di dire basta a chi insulta il Papa e i veri valori cristiani fondati sulla pace dono di Dio.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.