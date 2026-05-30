L’Iran potrebbe aver utilizzato un “missile cinese” per abbattere un aereo da combattimento statunitense

AgenPress. Il caccia F-15 abbattuto il mese scorso sul sud-ovest dell’Iran è stato probabilmente colpito da un missile di fabbricazione cinese.

La Cina potrebbe anche aver fornito all’Iran un radar di allerta precoce a lungo raggio in grado di individuare aerei stealth progettati per eludere il rilevamento. i funzionari statunitensi stanno ancora indagando sulle circostanze dell’abbattimento del caccia americano F-15E Strike Eagle avvenuto ad aprile. Si è trattato della prima volta in decenni che un caccia statunitense è stato abbattuto dal fuoco nemico.

I due membri dell’equipaggio del jet F-15 si sono eiettati in sicurezza dal velivolo sopra l’Iran. Il pilota è stato tratto in salvo entro sette ore, ma ci sono voluti due giorni per localizzare e salvare l’ufficiale addetto ai sistemi d’arma, che si era nascosto alle pendici dei monti Zagros,

Tuttavia, l’utilizzo da parte dell’Iran di armi prodotte in Cina complica i rapporti tra gli Stati Uniti e Pechino, in un momento in cui il presidente Donald Trump ha chiesto l’aiuto della Cina per porre fine al conflitto. I negoziati per la fine della guerra sono in corso, mentre gli Stati Uniti continuano a lanciare quelli che definiscono attacchi “difensivi”.

Interpellato in merito all’abbattimento dell’F-15, un portavoce dell’ambasciata cinese ha dichiarato in un comunicato: “La Cina agisce sempre con prudenza e responsabilità nell’esportazione di prodotti militari ed esercita un controllo rigoroso in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi in materia di controllo delle esportazioni e con i dovuti obblighi internazionali. La Cina si oppone a calunnie infondate e associazioni malevole”.