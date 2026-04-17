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Edizione 2026 del Golden Gala Pietro Mennea. Tutti all’Olimpico! Promo per i tesserati FIDAL

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AgenPress. Tutti all’Olimpico! Anche per l’edizione 2026 del Golden Gala Pietro Mennea (Roma, 4 giugno) la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha promosso un’iniziativa speciale per le società affiliate e per i tesserati FIDAL e Runcard.

I biglietti per la quinta tappa della Wanda Diamond League, in particolare per la Tribuna Monte Mario Partenze (rettilineo principale) e per la Tribuna Tevere (salto in lungo e triplo), potranno essere acquistati a condizioni vantaggiose, per premiare il movimento di base dell’atletica italiana e renderlo protagonista della grande festa dello stadio Olimpico.

Con l’annuncio della presenza della star mondiale Noah Lyles (100 metri) e degli azzurri campioni del mondo Mattia Furlani (lungo), Nadia Battocletti (in gara nei 5000) e Andy Diaz (triplo), insieme a tanti altri fuoriclasse che saranno resi noti nelle prossime settimane, si profila un’edizione imperdibile del principale meeting italiano.

Ogni tesserato potrà richiedere al massimo 6 biglietti, compilando il modulo (si può cliccare QUI). Di seguito la promozione.

Tribuna Monte Mario Partenze
Intero: 25 euro più prevendita – 15 euro
Ridotto u16: 20 euro più prevendita – 12 euro

Tribuna Tevere
Intero: 15 euro più prevendita – 10 euro
Ridotto u16: 10 euro più prevendita – 7 euro

I biglietti per tutti gli altri settori dello stadio Olimpico possono essere acquistati online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

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