Edizione 2026 del Golden Gala Pietro Mennea. Tutti all’Olimpico! Promo per i tesserati FIDAL

AgenPress. Tutti all’Olimpico! Anche per l’edizione 2026 del Golden Gala Pietro Mennea (Roma, 4 giugno) la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha promosso un’iniziativa speciale per le società affiliate e per i tesserati FIDAL e Runcard.
I biglietti per la quinta tappa della Wanda Diamond League, in particolare per la Tribuna Monte Mario Partenze (rettilineo principale) e per la Tribuna Tevere (salto in lungo e triplo), potranno essere acquistati a condizioni vantaggiose, per premiare il movimento di base dell’atletica italiana e renderlo protagonista della grande festa dello stadio Olimpico.
Con l’annuncio della presenza della star mondiale Noah Lyles (100 metri) e degli azzurri campioni del mondo Mattia Furlani (lungo), Nadia Battocletti (in gara nei 5000) e Andy Diaz (triplo), insieme a tanti altri fuoriclasse che saranno resi noti nelle prossime settimane, si profila un’edizione imperdibile del principale meeting italiano.
Ogni tesserato potrà richiedere al massimo 6 biglietti, compilando il modulo (si può cliccare QUI). Di seguito la promozione.
Tribuna Monte Mario Partenze
Intero:
25 euro più prevendita – 15 euro
Ridotto u16:
20 euro più prevendita – 12 euro
Tribuna Tevere
Intero:
15 euro più prevendita – 10 euro
Ridotto u16:
10 euro più prevendita – 7 euro
I biglietti per tutti gli altri settori dello stadio Olimpico possono essere acquistati online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.