I prezzi del petrolio crollano del 10% dopo che l’Iran ha annunciato l’apertura dello Stretto di Hormuz alle navi commerciali

AgenPress. Il prezzo del petrolio è crollato bruscamente e due indici azionari statunitensi hanno raggiunto i massimi storici venerdì, dopo che il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è aperto alle navi commerciali.

“In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”, ha scritto Abbas Araghchi in un post su X.

Il prezzo del petrolio greggio statunitense è crollato del 12%, attestandosi intorno agli 83 dollari al barile, mentre il petrolio Brent internazionale ha subito un calo di oltre il 10%, scendendo a circa 89 dollari al barile.

Poco dopo il post del ministro iraniano, il presidente Donald Trump ha celebrato la notizia con un proprio post su Truth Social, che recitava: “L’IRAN HA APPENA ANNUNCIATO CHE LO STRETTO DELL’IRAN È COMPLETAMENTE APERTO E PRONTO PER IL PASSAGGIO COMPLETO. GRAZIE!”

Tuttavia, Trump, in un secondo post , ha affermato che “il blocco navale rimarrà pienamente in vigore per quanto riguarda l’Iran, solo fino a quando la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”.