l’Iran dichiara che lo Stretto di Hormuz è “completamente aperto”

AgenPress. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”, ha dichiarato Araghchi in un post su X.

Le navi dovranno utilizzare una rotta coordinata, ha aggiunto, precisando che la decisione è stata presa in linea con il cessate il fuoco tra Israele e Libano.